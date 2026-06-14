Средства ПВО сбили 104 дрона ВСУ над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Дежурные средства противовоздушной обороны за семь часов уничтожили 104 украинских дрона, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотные летательные аппараты ВСУ сбили над территориями десяти областей: Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской. Дроны также уничтожили в небе над Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей.
Уничтожение воздушных целей осуществлялось с 14:00 мск до 21:00 мск.
Все сбитые БПЛА относились к самолетному типу.