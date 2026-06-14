JW: ЕС намерен урезать полномочия дипслужбы из-за риторики Каллас

Европейские страны хотят ограничить полномочия своей дипслужбы из-за антироссийской риторики главы евродипломатии Каи Каллас, пишет Junge Welt.
«Должны быть действительно веские причины для того, чтобы Франция и Германия за кулисами выступали за то, чтобы, если не упразднить дипслужбу ЕС, то, по крайней мере, значительно урезать ее полномочия», — отмечает издание.
Если решение будет принято, то у Каллас больше не будет возможности «бравировать своей бескомпромиссной риторикой в отношении России» и исключать Евросоюз из всех переговоров, говорится в публикации.
Ранее Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщила, что в Евросоюзе рассматривают варианты реформирования дипломатической службы на фоне недовольства работой Каллас. Euronews сообщило, что к возможному отстранению Каллас от должности может быть причастна председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.