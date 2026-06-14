Глава Минфина Израиля призвал к аннексии Западного берега реки Иордан

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн — РИА Новости. Израильский министр финансов и лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич призвал правительство к незамедлительной аннексии Западного берега реки Иордан, не дожидаясь намеченных на осень этого года парламентских выборов в Израиле.
«Господин премьер-министр, пришло время принять решение и провозгласить суверенитет Израиля над Иудеей и Самарией (израильское обозначение Западного берега — ред.) прямо сейчас, еще до выборов», — заявил Смотрич, фрагмент выступления которого был опубликован в его социальных сетях.
Заявление было сделано в ходе церемонии подписания инвестиционного соглашения на 2 миллиарда шекелей (685 миллионов долларов), которые среди прочего будут потрачены на строительство 6 тысяч новых квартир в поселении Карней-Шомрон на Западном берегу.
Смотрич подчеркнул, что пока он занимает министерский пост, палестинского государства не будет.
Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с палестинцами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.