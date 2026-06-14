Новое заявление фон дер Ляйен об Украине шокировало журналиста

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сегодня заявила, что 15 июня стартует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В альянсе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.