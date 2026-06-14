В МИД Ирана заявили о нарушении перемирия из-за атаки на Бейрут

Иран официально возложил ответственность за последствия израильской атаки на Бейрут на Соединенные Штаты. Соответствующее заявление распространило министерство иностранных дел исламской республики.
«Несомненно, ответственность за опасные последствия для мира и безопасности региона лежит на США и сионистском режиме», — подчеркивается в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.
В Тегеране напомнили, что действия Израиля в Ливане нарушают режим перемирия между Ираном и США. В МИД заявили, что оставляют за собой право на принятие мер в связи с этим нарушением — как в отношении Ирана, так и в отношении Ливана.
Инцидент произошел на фоне сообщений о готовящемся меморандуме между Тегераном и Вашингтоном о завершении конфликта. Ранее иранское агентство Mehr опубликовало проект документа из 14 пунктов, среди которых — немедленное прекращение войны «на всех фронтах», включая ливанский.
Высший совет национальной безопасности Ирана в воскресенье вечером предупредил о «неминуемом ответе» на израильский удар. Секретарь совета Мохаммад Багер Зольгадр заявил, что «Ливан — наша жизненная артерия, и любое нарушение красных линий Ирана не будет терпимо». Командование иранских вооруженных сил, в свою очередь, сообщило, что держит «палец на спусковом крючке» и готово стрелять «в самое сердце врага».
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