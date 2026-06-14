Трамп напомнил о союзничестве СССР и США во Второй мировой войне

«Симптоматично, что Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать», — приводятся слова Юрия Ушакова на сайте Кремля.