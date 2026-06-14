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Трамп напомнил о союзничестве СССР и США во Второй мировой войне

Юрий Ушаков сообщил, что Дональд Трамп напомнил о союзничестве СССР и США во Второй мировой войне в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что американский лидер Дональд Трамп напомнил о союзничесте СССР и США во времена Второй мировой войны в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.

По словам Юрия Ушакова, так Дональд Трамп отреагировал на слова о том, что Владимиру Зеленскому не стоит забывать о трагедии Холокоста, а не «с почестями устраивать перезахоронения нацистских преступников».

«Симптоматично, что Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать», — приводятся слова Юрия Ушакова на сайте Кремля.

Ранее Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения, вероятные контакты представителей РФ и США, а также другие темы.

Кроме того, президент России поздравил главу Белого дома с 80-летием. По словам Юрия Ушакова, Дональд Трамп был тронут сказанным.

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