Микоян: экс-президенту Кочаряну не позволили покинуть Армению

Бывшему президенту Армении, главе оппозиционного блока «Армения», Роберту Кочаряну не позволили покинуть страну, сообщил глава его офиса Баграт Микоян.
В интервью 5tv.am он рассказал, что в аэропорту «Звартноц» без какого-либо объяснения Кочаряна поставили в известность, что ему запрещено покидать страну. Микоян отметил, что офис политика заранее, еще утром 14 июня, сообщил о его планах покинуть Армению на три дня по личным вопросам.
Отмечается, что офис Кочаряна объяснил уведомление о планах экс-президента выехать из республики стремлением избежать спекуляций.
Ранее стало известно, что лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян подал судебный иск против премьер-министра Никола Пашиняна и Общественного телевидения Армении (ОТА). В иске содержится требование к Пашиняну публично отказаться от слов, о том, что Царукян «преступник», «шпион» и «агент».