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Микоян: экс-президенту Кочаряну не позволили покинуть Армению

Бывший президент Армении не смог вылететь из аэропорта «Звартноц».

Источник: Аргументы и факты

Бывшему президенту Армении, главе оппозиционного блока «Армения», Роберту Кочаряну не позволили покинуть страну, сообщил глава его офиса Баграт Микоян.

В интервью 5tv.am он рассказал, что в аэропорту «Звартноц» без какого-либо объяснения Кочаряна поставили в известность, что ему запрещено покидать страну. Микоян отметил, что офис политика заранее, еще утром 14 июня, сообщил о его планах покинуть Армению на три дня по личным вопросам.

Отмечается, что офис Кочаряна объяснил уведомление о планах экс-президента выехать из республики стремлением избежать спекуляций.

Ранее стало известно, что лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян подал судебный иск против премьер-министра Никола Пашиняна и Общественного телевидения Армении (ОТА). В иске содержится требование к Пашиняну публично отказаться от слов, о том, что Царукян «преступник», «шпион» и «агент».

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