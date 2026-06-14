Чимаев — о массовой драке на турнире RAF: Дэнис поступил как идиот

Боец Хамзат Чимаев прокомментировал потасовку на турнире RAF 10, где он боролся с Диллоном Дэнисом.
Дэнис хотел взять Чимаева на удушающий приём и был дисквалифицирован. После остановки боя ситуация резко обострилась, Чимаев пнул американца, а на ковёр выбежали члены команд спортсменов.
«Глупые люди делают глупые вещи. Он понимал, что не может бороться со мной на одном уровне. Он почувствовал это и попытался провести мне удушающий приём», — приводит его слова Red Corner MMA.
Он отметил, что Дэнис поступил как идиот.
«Я хотел позвать его уладить все вопросы за пределами ковра. Если он хочет подраться всерьёз — пусть присылает мне сообщение. Я готов».
По итогам схватки Чимаев был признан победителем.
Ранее Чимаев высказался о поражении от американца Шона Стрикленда.