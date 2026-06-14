«Неизбранный еврофюрер»: ирландский журналист обрушился на фон дер Ляйен

Ирландский журналист Чей Боуз жестко раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС. Свою позицию он изложил в соцсети Х.
«Неизбранный еврофюрер приглашает две самые коррумпированные, неблагополучные и криминальные страны вступить в ЕС», — написал журналист, имея в виду Украину и Молдавию. Он задался вопросом, почему лидеры Евросоюза не выносят этот вопрос на референдум граждан государств-членов, и сам же ответил: «Потому что она знает, каким будет ответ».
Ранее сегодня Урсула фон дер Ляйен объявила, что 15 июня стартует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Соответствующее решение приняли все 27 стран объединения. В июне 2022 года обе республики получили статус стран-кандидатов, и в ЕС неоднократно признавали, что это решение было по большей части символическим — с целью поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.
Между тем британская газета The Guardian ранее сообщила, что представители ЕС оценивают выполнение Украиной согласованных с союзом реформ лишь в 15%. Речь идет о плане из 10 пунктов, который включает меры по укреплению независимости антикоррупционных органов и реформы судебной системы.
Источники издания пояснили, что при достаточном желании Киев мог бы завершить технические переговоры за пять лет, однако вступление в итоге будет политическим решением. Собеседники The Guardian обратили внимание, что вопрос членства — это не только формальные критерии, но и воля действующих стран-участниц блока.
В то же время, как сообщалось, Венгрия сняла двухлетнее вето на процесс переговоров, что и позволило назначить дату первого раунда в Люксембурге. Переговоры начнутся с кластера «Основополагающие принципы», в который входят вопросы демократии, верховенства права и судебной системы.
Читайте также: В МИД Ирана заявили о нарушении перемирия из-за атаки на Бейрут.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!