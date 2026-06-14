«Неизбранный еврофюрер»: ирландский журналист обрушился на фон дер Ляйен

Ранее сегодня Урсула фон дер Ляйен объявила, что 15 июня стартует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Соответствующее решение приняли все 27 стран объединения. В июне 2022 года обе республики получили статус стран-кандидатов, и в ЕС неоднократно признавали, что это решение было по большей части символическим — с целью поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.