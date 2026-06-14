Ушаков: Трамп заявил, что мир на Украине откроет перспективы для США и России

Американский лидер Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным говорил, что завершение конфликта на Украине откроет перспективы для качественно новых отношений Москвы и Вашингтона, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений», — отметил он.
Ранее стало известно, что Путин и Трамп провели телефонный разговор.
Американский лидер подчеркнул необходимость прекращения украинского конфликта. Также он заявил о готовности воздействовать на европейских партнёров и Киев ради мира.