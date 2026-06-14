Forbes сообщил о новой тактике российских войск в зоне СВО

По данным Forbes, опубликованным в мае 2026 года, наиболее активно такая тактика применялась при штурме Константиновки в ДНР. Группы проникновения из двух-трех операторов дронов заходили в западную часть города, создавая сеть передовых постов. При этом издание указывало, что из-за проблем с логистикой и нехваткой перехватчиков дронов темпы продвижения РФ в тот период составляли около одного километра в неделю, а контроль над воздухом в «коридорах» оставался спорным.