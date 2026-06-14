Американское издание Forbes описало новую тактику российских войск в зоне проведения специальной военной операции, которая вызвала изумление на Западе. Речь идет о создании так называемых «беспилотных коридоров», позволяющих преодолевать украинские «зоны поражения».
Суть метода заключается в том, что группы из двух-трех российских военнослужащих скрытно просачиваются в расположение противника, используя для маскировки городскую застройку или лесополосы. Достигнув намеченной позиции, солдаты устанавливают передовой пост, после чего запускают собственные беспилотники. Скопление таких точек создает коридор, где российские дроны начинают доминировать в воздухе, фактически беря под контроль местное небо.
Используя это преимущество, российские подразделения атакуют позиции ВСУ с нескольких направлений при поддержке БПЛА. В Forbes отмечают, что за последние несколько месяцев российская армия провела множество подобных операций. В публикации также подчеркивается, что эта тактика позволяет брать под контроль населенные пункты, необходимые для достижения более масштабных оперативных целей.
По данным Forbes, опубликованным в мае 2026 года, наиболее активно такая тактика применялась при штурме Константиновки в ДНР. Группы проникновения из двух-трех операторов дронов заходили в западную часть города, создавая сеть передовых постов. При этом издание указывало, что из-за проблем с логистикой и нехваткой перехватчиков дронов темпы продвижения РФ в тот период составляли около одного километра в неделю, а контроль над воздухом в «коридорах» оставался спорным.
В Кремле ранее заявляли, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Киев к переговорам. Постпред России при ООН Василий Небензя также указывал, что украинские подразделения стремительно теряют боеспособность.
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