Росавиация запретила вылеты в Иран с 14 до 24 июня с 23:00 до 11:00 мск

Росавиация объявила о запретах на вылеты в аэропорты Ирана с 14 до 24 июня в период с 23:00 мск до 11:00 мск.
«С 14 до 24 июня 2026 года в период с 23:00 до 11:00 мск вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что с 11:01 мск до 22:59 мск решение о полётах должны приниматься на основе оценки рисков.
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