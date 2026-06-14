Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация запретила вылеты в Иран с 14 до 24 июня с 23:00 до 11:00 мск

Росавиация объявила о запретах на вылеты в аэропорты Ирана с 14 до 24 июня в период с 23:00 мск до 11:00 мск.

Источник: RT на русском

Росавиация объявила о запретах на вылеты в аэропорты Ирана с 14 до 24 июня в период с 23:00 мск до 11:00 мск.

«С 14 до 24 июня 2026 года в период с 23:00 до 11:00 мск вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что с 11:01 мск до 22:59 мск решение о полётах должны приниматься на основе оценки рисков.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше