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Руководителя мексиканской организации уволили за расистский жест во время ЧМ

Руководителя одной из мексиканских отраслевых организаций Улисеса Берналя уволили с работы после расистского жеста во время чемпионата мира 2026 года.

Руководителя одной из мексиканских отраслевых организаций Улисеса Берналя уволили с работы после расистского жеста во время чемпионата мира 2026 года.

Инцидент произошёл во время матча между сборными Чехии и Южной Кореи в Гвадалахаре. Корейская блогерша Юн Су Джин снимала реакцию на победу своей команды, а Берналь в тот момент за её спиной изображал раскосые глаза и смеялся.

После того как пост девушки под названием «Тот случай, когда столкнулась с расизмом на чемпионате мира» стал вирусным, появилась информация, что Берналь был уволен.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось, что журналистам на ЧМ запретили задавать вопросы футболистам на испанском.

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