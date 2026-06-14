Руководителя мексиканской организации уволили за расистский жест во время ЧМ

Инцидент произошёл во время матча между сборными Чехии и Южной Кореи в Гвадалахаре. Корейская блогерша Юн Су Джин снимала реакцию на победу своей команды, а Берналь в тот момент за её спиной изображал раскосые глаза и смеялся.