Руководителя мексиканской организации уволили за расистский жест во время ЧМ

Руководителя одной из мексиканских отраслевых организаций Улисеса Берналя уволили с работы после расистского жеста во время чемпионата мира 2026 года.
Инцидент произошёл во время матча между сборными Чехии и Южной Кореи в Гвадалахаре. Корейская блогерша Юн Су Джин снимала реакцию на победу своей команды, а Берналь в тот момент за её спиной изображал раскосые глаза и смеялся.
После того как пост девушки под названием «Тот случай, когда столкнулась с расизмом на чемпионате мира» стал вирусным, появилась информация, что Берналь был уволен.
Ранее сообщалось, что журналистам на ЧМ запретили задавать вопросы футболистам на испанском.