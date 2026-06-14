Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киселев: ВСУ выбирают Крым целью для ударов из мести

Киселев назвал месть причиной ударов ВСУ по территории Крыма.

Источник: Аргументы и факты

Украинская армия выбирает Крым в качестве особой цели для своих атак, обусловленных стремлением к мести, утверждает гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

На минувшей неделе ВСУ нанесли удар по зданию музея «Оборона Севастополя», что привело к пожару. Восстановление музейного комплекса и одноименной панорамы потребует около пяти лет.

«А почему, собственно, такая ненависть? И почему именно Крым — особая цель? А это — месть. Как говорится, “мы никогда не прощаем людям то плохое, что мы им сделали”, — отметил Киселев, которого цитирует ИА “Вести”.

Он также напомнил о действиях украинских властей после проведения референдума в Крыму.

«Отрубили свет и воду, залили бетоном железнодорожные пути и блокировали автодороги, чтобы перекрыть поставки продовольствия. Что это, если не попытка геноцида?» — задался вопросом Киселев.

По его мнению, Россия успешно справилась с возникшими тогда инфраструктурными проблемами, в то время как нынешние действия украинских военных обусловлены чувством бессильной злобы и желанием нанести максимальный ущерб.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил о гибели мирной жительницы в результате ночной атаки беспилотников на город Саки.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше