Украинская армия выбирает Крым в качестве особой цели для своих атак, обусловленных стремлением к мести, утверждает гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
На минувшей неделе ВСУ нанесли удар по зданию музея «Оборона Севастополя», что привело к пожару. Восстановление музейного комплекса и одноименной панорамы потребует около пяти лет.
«А почему, собственно, такая ненависть? И почему именно Крым — особая цель? А это — месть. Как говорится, “мы никогда не прощаем людям то плохое, что мы им сделали”, — отметил Киселев, которого цитирует ИА “Вести”.
Он также напомнил о действиях украинских властей после проведения референдума в Крыму.
«Отрубили свет и воду, залили бетоном железнодорожные пути и блокировали автодороги, чтобы перекрыть поставки продовольствия. Что это, если не попытка геноцида?» — задался вопросом Киселев.
По его мнению, Россия успешно справилась с возникшими тогда инфраструктурными проблемами, в то время как нынешние действия украинских военных обусловлены чувством бессильной злобы и желанием нанести максимальный ущерб.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил о гибели мирной жительницы в результате ночной атаки беспилотников на город Саки.