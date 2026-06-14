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Bild: в ФРГ принадлежащий владельцам из России замок выставили на продажу

Исторический замок-отель Вольфсбруннен (Wolfsbrunnen) в коммуне Майнхард, принадлежащий российским предпринимателям, выставлен на продажу более чем за €11 млн. Об этом пишет газета Bild.

Исторический замок-отель Вольфсбруннен (Wolfsbrunnen) в коммуне Майнхард, принадлежащий российским предпринимателям, выставлен на продажу более чем за €11 млн. Об этом пишет газета Bild.

«Для покупки этого замка нужен солидный банковский счёт. В самом сердце Германии… замок мечты ждёт своего нового владельца-миллионера», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что дом из зимней резиденции бывшего американского президента Ричарда Никсона в Майами, который также использовался во время съёмок фильма «Лицо со шрамом», был выставлен на продажу за $237 млн.

Также стало известно, что актёр из «Мастера и Маргариты» Александр Филиппенко, финансировавший ВСУ, продал обе квартиры в Москве после переезда в Литву.

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