Исторический замок-отель Вольфсбруннен (Wolfsbrunnen) в коммуне Майнхард, принадлежащий российским предпринимателям, выставлен на продажу более чем за €11 млн. Об этом пишет газета Bild.
«Для покупки этого замка нужен солидный банковский счёт. В самом сердце Германии… замок мечты ждёт своего нового владельца-миллионера», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что дом из зимней резиденции бывшего американского президента Ричарда Никсона в Майами, который также использовался во время съёмок фильма «Лицо со шрамом», был выставлен на продажу за $237 млн.
Также стало известно, что актёр из «Мастера и Маргариты» Александр Филиппенко, финансировавший ВСУ, продал обе квартиры в Москве после переезда в Литву.