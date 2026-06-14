Новые инвестиции в оборонную промышленность Европы из-за «гонки вооружений», призванные возродить депрессивные города, вместо этого вызывают раскол и недовольство местных жителей. Об этом пишет The Wall Street Journal.
WSJ использует для таких населенных пунктов слово Бумтаун (от англ. Boomtown, рост города) — это населенный пункт, переживающий внезапный и стремительный рост населения и экономики.
В Барроу-ин-Фернесс (также известном, как Барроу), обедневшем судостроительном городе на северо-западе Англии, многомиллиардный контракт на строительство атомных подводных лодок оттянул рабочих из других профессий.
Британское правительство выделило британской оборонной компании BAE Systems контракт на $5,4 млрд на строительство до 12 атомных подводных лодок класса AUKUS в Барроу в рамках соглашения 2021 года с США и Австралией. Заказ добавил около 5 000 рабочих мест к персоналу BAE, который теперь насчитывает 14 000 человек в Барроу. Однако, по данным WSJ, зарплаты и льготы, предлагаемые BAE, привлекают рабочих из других профессий, оставляя город без механиков, инструкторов по вождению и медсестер. Внезапный приток денег и рабочих вызвал резкий рост цен на недвижимость.
«У нас есть оружие массового поражения, но нет штукатуров», — указал изданию менеджер местного ресторана.
В Бержераке, французском городе, знаменитом своими винами и историей, уходящей в Средневековье, местные жители жалуются, что все, что они получили от модернизированного завода по производству взрывчатки, — это пустые обещания и дроны в небе.
После начала боевых действий на Украине производитель взрывчатых веществ Eurenco инвестировал €200 млн в возрождение производства на правительственном объекте на окраине Бержерака. На заводе теперь работает 600 человек (по сравнению с 200 до боевых действий), а годовой доход утроился с €190 млн до €580 млн.
Однако, по словам местных чиновников, Бержерак пока не увидел большей части этих денег. Многие сотрудники Eurenco приезжают из других городов, а большая часть производственного процесса автоматизирована или требует специализированных инженерных навыков, отсутствующих в Бержераке. Жители ощутили скорее риски, чем выгоды: в 2022 году взрыв на заводе ранил восемь человек, а над предприятием были замечены незаконные дроны.
«Я бы предпочел, чтобы рабочие места создавались в школах и больницах, чтобы деньги вкладывались в здравоохранение и образование», — заявил WSJ сопредседатель местного общественного культурного центра Матье Бран.
Оборонный бум в Европе создает головную боль для политиков, пытающихся убедить избирателей в необходимости увеличения военных расходов для противостояния России и Китаю, часто за счет социальных расходов, заключает WSJ.
В мае 2026 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений.
Ядерная триада страны должна служить гарантом безопасности Союзного государства и оставаться на уровне «необходимой достаточности», отметил Путин.
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