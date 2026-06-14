WSJ рассказала, почему в «бумтаунах» Европы недовольны гонкой вооружений

Британское правительство выделило британской оборонной компании BAE Systems контракт на $5,4 млрд на строительство до 12 атомных подводных лодок класса AUKUS в Барроу в рамках соглашения 2021 года с США и Австралией. Заказ добавил около 5 000 рабочих мест к персоналу BAE, который теперь насчитывает 14 000 человек в Барроу. Однако, по данным WSJ, зарплаты и льготы, предлагаемые BAE, привлекают рабочих из других профессий, оставляя город без механиков, инструкторов по вождению и медсестер. Внезапный приток денег и рабочих вызвал резкий рост цен на недвижимость.