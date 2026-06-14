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США надеются на контроль ядерного топлива Ирана после сделки, заявил Хегсет

Хегсет: США надеются на участие в контроле ядерного топлива Ирана после сделки.

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. США рассчитывают, что контроль за ядерным топливом Ирана после заключения сделки с Тегераном будет проходить с участием Штатов или международных структур, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Будут инспекции и надзор, с нашей стороны или международный», — сказал он в интервью CBS о месте вопроса ядерного топлива в сделке США и Ирана.

По его словам, США видят себя «гарантом» по этому вопросу на тот случай, если Иран не будет выполнять условия сделки.

«Тогда они снова могут иметь дело с министерством войны. Чего мы бы предпочли избежать, и президент (США Дональд — ред.) Трамп предпочел бы избежать», — заявил Хегсет.

Как сообщал ранее в воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент США Дональд Трамп заявил президенту России Владимиру Путину, что договоренность Соединенных Штатов с Ираном близка, итоги сложных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня.

Иранское агентство Mehr ранее опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Оно отметило, что подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с США, сам проект состоится из 14 пунктов, среди которых — незамедлительное прекращение войны «на всех фронтах», в том числе в Ливане, на постоянной основе.

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