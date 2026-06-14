Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме

В Самаре ликвидировали открытое горение в жилом пятиэтажном доме.

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Ликвидация открытого горения объявлена на пожаре в пятиэтажном доме в Самаре, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание произошло в воскресенье в пятиэтажном доме № 20 по улице 22-го Партсъезда в Самаре. Региональная прокуратура уточнила, что причиной пожара стал взрыв бытового газа в квартире на первом этаже. В результате пострадали пять человек, включая двух детей. На данный момент пожар локализован.

«В 23.26 14.06.2026 объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».

Уточняется, что для тушения пожара привлечены 119 специалистов и 35 единиц техники.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше