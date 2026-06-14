В Самаре ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Ликвидация открытого горения объявлена на пожаре в пятиэтажном доме в Самаре, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Возгорание произошло в воскресенье в пятиэтажном доме № 20 по улице 22-го Партсъезда в Самаре. Региональная прокуратура уточнила, что причиной пожара стал взрыв бытового газа в квартире на первом этаже. В результате пострадали пять человек, включая двух детей. На данный момент пожар локализован.
«В 23.26 14.06.2026 объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».
Уточняется, что для тушения пожара привлечены 119 специалистов и 35 единиц техники.
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