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Росавиация запретила ночные рейсы из России в Иран до 24 июня

Росавиация ввела временный запрет на ночные вылеты из российских аэропортов в Иран. Ограничение действует с 14 по 24 июня. Запрет распространяется на период с 23:00 до 11:00 по московскому времени. Ведомство выпустило соответствующее уведомление (NOTAM) для авиакомпаний.

Источник: Life.ru

«С 14 до 24 июня 2026 года, в период с 23:00 до 11:00 мск, вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены», — указано в сообщении.

Представители регулятора уточнили правила для дневного времени. С 11:01 до 22:59 мск авиакомпании сами принимают решение о полётах. Они должны провести оценку рисков. При этом важно учитывать рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Ранее власти закрыли воздушное пространство над западной частью Ирана. Рейсы отменили до особого распоряжения. Причины такого шага не назвали. Но перед этим израильские военные нанесли удар по ливанскому Бейруту.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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