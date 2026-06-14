Безруков и Бутман сымпровизировали на стихотворения

«Мы с Игорем знакомы тысячу лет, но сегодня наконец-то вместе выступили. Джаз — это импровизация. Если да, то, Игорь, сможешь? Олег, подхватишь? Сегодня прозвучал “Плач Ярославны”, сейчас будет мужской ответ — знаменитое стихотворение Константина Симонова, которое я очень люблю. Мне кажется, оно очень подходит сегодняшней теме», — сказал Безруков со сцены.