Китай пригрозил США «жесткими ответами» из-за Alibaba и BYD

Министерство торговли КНР выразило «крайнее недовольство» решением Пентагона включить Alibaba, Baidu и BYD в список компаний, связанных с вооруженными силами Китая. Ведомство заявило, что США «расширяют концепцию национальной безопасности» и злоупотребляют государственной властью для подавления китайского бизнеса.
В заявлении подчеркивается, что Вашингтон проигнорировал консенсус, достигнутый лидерами двух стран во время майской встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине. «Китай решительно выступает против этого и призывает США немедленно прекратить ошибочную практику, отменить соответствующие меры и вернуться на путь построения конструктивных китайско-американских отношений», — говорится в документе.
Попадание в перечень формально не означает немедленного введения санкций. Однако Пентагону будет запрещено заключать прямые контракты с компаниями из этого списка, а с 2027 года — закупать их продукцию или услуги через посредников.
Минторг КНР предупредил, что в случае несправедливого отношения к китайским компаниям Пекин «неизбежно примет решительные и жесткие ответные меры». В ведомстве добавили, что любые последствия таких действий США будут полностью на их ответственности.
Помимо Alibaba, Baidu и BYD, в обновленный список Пентагона, опубликованный 8 июня, также вошли производитель электромобилей NIO и крупнейшие в мире производители солнечных панелей Trina Solar и JA Solar Technology. Всего в перечне, согласно разделу 1260H Закона о национальной обороне США, числится более 100 китайских компаний. Сами попавшие под ограничения корпорации уже отвергли обвинения в связях с военными: в Alibaba заявили, что «нет никаких оснований» для включения в список, и пообещали использовать все доступные юридические средства для защиты своей репутации.
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