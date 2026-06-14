Китай пригрозил США «жесткими ответами» из-за Alibaba и BYD

Помимо Alibaba, Baidu и BYD, в обновленный список Пентагона, опубликованный 8 июня, также вошли производитель электромобилей NIO и крупнейшие в мире производители солнечных панелей Trina Solar и JA Solar Technology. Всего в перечне, согласно разделу 1260H Закона о национальной обороне США, числится более 100 китайских компаний. Сами попавшие под ограничения корпорации уже отвергли обвинения в связях с военными: в Alibaba заявили, что «нет никаких оснований» для включения в список, и пообещали использовать все доступные юридические средства для защиты своей репутации.