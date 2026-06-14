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Reuters: до 181 выросло число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго

Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 181. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 181. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

«Число подтверждённых случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 782, из них 181 — со смертельным исходом», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число жертв Эболы в ДР Конго достигло 149.

Газета Financial Times писала, что вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго является «генеральной репетицией» новой пандемии, так как международное финансирование здравоохранения быстро сокращается.