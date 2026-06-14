Хегсет: США рассчитывают на участие в контроле за ядерным топливом Ирана

Соединённые Штаты рассчитывают, что контроль за ядерным топливом Ирана после заключения сделки с Тегераном будет проходить с участием Вашингтона или международных структур.
Об этом CBS сказал министр войны США Пит Хегсет.
«Будут инспекции и надзор, с нашей стороны или международный», — заявил он.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал подписание сделки с Ираном 14 июня.
Также президент США заявил, что сделка с Ираном перекроет доступ Тегерана к ядерному оружию. Он добавил, что после подписания соглашения блокада Ормузского пролива будет снята.