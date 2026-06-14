Анри в гневе из-за ограничений ФИФА на использование испанского языка на ЧМ-2026

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри недоволен правилами ФИФА относительно используемых на чемпионате мира по футболу языков.
14 июня стало известно, что журналистам запрещают задавать игрокам вопросы на испанском языке из-за отсутствия переводчиков на встречах неиспаноязычных стран.
«Это бессмысленно! Одной из страной-организаторов ЧМ является Мексика, а журналистам нельзя задавать вопросы на испанском? Это как сказать гонщикам Формулы-1 ехать без двигателя!» — приводит его слова Cadena SER.
Он отметил, что на испанском говорят десятки миллионов людей и этот язык не является каким-либо малораспространённым диалектом.
«Зачем создавать барьеры там, где их не должно быть? Вся эта история выглядит кошмарно. Выглядит так, будто ФИФА сначала заявляет о разнообразии, а вместо этого создает на пустом месте скандал».
Сообщалось, что ФИФА предоставляет услуги переводчиков с испанского только для общения прессы с участием испаноязычных стран. В их список входят Парагвай, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Испания, Мексика, Аргентина.
Ранее 13 стран-участниц ЧМ-26 раскритиковали главу УЕФА Чеферина за слова о расширении турнира.