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Анри в гневе из-за ограничений ФИФА на использование испанского языка на ЧМ-2026

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри недоволен правилами ФИФА относительно используемых на чемпионате мира по футболу языков.

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри недоволен правилами ФИФА относительно используемых на чемпионате мира по футболу языков.

14 июня стало известно, что журналистам запрещают задавать игрокам вопросы на испанском языке из-за отсутствия переводчиков на встречах неиспаноязычных стран.

«Это бессмысленно! Одной из страной-организаторов ЧМ является Мексика, а журналистам нельзя задавать вопросы на испанском? Это как сказать гонщикам Формулы-1 ехать без двигателя!» — приводит его слова Cadena SER.

Он отметил, что на испанском говорят десятки миллионов людей и этот язык не является каким-либо малораспространённым диалектом.

«Зачем создавать барьеры там, где их не должно быть? Вся эта история выглядит кошмарно. Выглядит так, будто ФИФА сначала заявляет о разнообразии, а вместо этого создает на пустом месте скандал».

Сообщалось, что ФИФА предоставляет услуги переводчиков с испанского только для общения прессы с участием испаноязычных стран. В их список входят Парагвай, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Испания, Мексика, Аргентина.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее 13 стран-участниц ЧМ-26 раскритиковали главу УЕФА Чеферина за слова о расширении турнира.

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