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Число погибших в Ливане от атак Израиля выросло до 3783

В Ливане число погибших из-за атак Израиля со 2 марта выросло до 3783, сообщает ливанский Минздрав. Известно как минимум о 27 смертях за последние сутки.

В Ливане число погибших из-за атак Израиля со 2 марта выросло до 3783, сообщает ливанский Минздрав. Известно как минимум о 27 смертях за последние сутки.

По информации ведомства в соцсети Х, еще 67 человек были ранены сегодня, их доставили в больницы. Общее количество раненых составило 11 699.

Сегодня армия Израиля отчиталась об ударе по командному центру ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте. По информации СМИ, в результате погиб 1 человек, еще четверо получили ранения.

Ранее утром ЦАХАЛ предупредил жителей 29 населенных пунктов на юге Ливана о готовящихся ударах и призвал эвакуироваться.

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