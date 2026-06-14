Новые инвестиции в оборонную промышленность, призванные возродить депрессивные города Европы, вместо этого вызывают раскол и недовольство местных жителей. Как пишет The Wall Street Journal, гонка вооружений, инициированная после начала конфликта на Украине, создала парадоксальную ситуацию в «бумтаунах» — населенных пунктах, переживающих внезапный экономический рост.
В обедневшем судостроительном городе Барроу-ин-Фернесс на северо-западе Англии многомиллиардный контракт на строительство атомных подводных лодок оттянул рабочих из других отраслей. Британское правительство выделило компании BAE Systems $5,4 млрд на постройку до 12 субмарин класса AUKUS. Заказ добавил 5 тыс. рабочих мест к персоналу в 14 тыс. человек, но зарплаты на верфях спровоцировали отток кадров из социальной сферы. «У нас есть оружие массового поражения, но нет штукатуров», — посетовал изданию менеджер местного ресторана. Город столкнулся с дефицитом механиков, инструкторов по вождению и медсестер, а также с резким скачком цен на недвижимость.
Во французском Бержераке, знаменитом своими винами и средневековой историей, модернизация завода по производству взрывчатки принесла жителям лишь пустые обещания и дроны в небе. После начала боевых действий на Украине производитель Eurenco инвестировал €200 млн в возрождение правительственного объекта. Годовой доход предприятия утроился с €190 млн до €580 млн, а число сотрудников выросло с 200 до 600 человек. Однако большая часть рабочих приезжает из других городов, а автоматизация производства не требует местных инженерных кадров.
Жители ощутили скорее риски: в 2022 году взрыв на заводе ранил восемь человек, а над предприятием были замечены незаконные дроны. «Я бы предпочел, чтобы деньги вкладывались в школы и больницы, а не в военные контракты», — заявил WSJ сопредседатель местного общественного культурного центра Матье Бран. Оборонный бум создает головную боль для политиков, пытающихся убедить избирателей в необходимости увеличения военных расходов в ущерб социальным программам, заключает издание.
По данным Eurostat, средняя стоимость аренды жилья в Барроу выросла на 120% за последние 18 месяцев из-за притока сотрудников BAE Systems и субподрядчиков, что сделало город самым дорогим для аренды на севере Англии после Манчестера. В ответ на кризис городской совет Барроу направил письмо в Министерство обороны Великобритании с требованием ввести квоты на найм местных жителей, иначе, по мнению чиновников, «социальный коллапс неизбежен».
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