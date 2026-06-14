«Оружие есть, штукатуров нет»: Европу раздирает конфликт из-за гонки вооружений

В обедневшем судостроительном городе Барроу-ин-Фернесс на северо-западе Англии многомиллиардный контракт на строительство атомных подводных лодок оттянул рабочих из других отраслей. Британское правительство выделило компании BAE Systems $5,4 млрд на постройку до 12 субмарин класса AUKUS. Заказ добавил 5 тыс. рабочих мест к персоналу в 14 тыс. человек, но зарплаты на верфях спровоцировали отток кадров из социальной сферы. «У нас есть оружие массового поражения, но нет штукатуров», — посетовал изданию менеджер местного ресторана. Город столкнулся с дефицитом механиков, инструкторов по вождению и медсестер, а также с резким скачком цен на недвижимость.