Пентагон заявил о готовности стать гарантом ядерной сделки с Ираном

«Тогда они снова могут иметь дело с министерством войны. Чего мы бы предпочли избежать», — заявил министр.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Дональд Трамп заявил Владимиру Путину, что сделка Соединенных Штатов с Ираном близка, итоги переговоров могут быть обнародованы уже сегодня.
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