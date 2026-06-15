Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон заявил о готовности стать гарантом ядерной сделки с Ираном

США рассчитывают на участие американской стороны или международных структур в контроле за ядерным топливом Ирана после заключения соответствующей сделки.

Источник: Reuters

Как отметил глава Пентагона Пит Хегсет, «будут инспекции и надзор». Соединенные Штаты рассматривают себя в качестве «гаранта» по данному вопросу на случай, если Иран не станет выполнять условия соглашения.

«Тогда они снова могут иметь дело с министерством войны. Чего мы бы предпочли избежать», — заявил министр.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Дональд Трамп заявил Владимиру Путину, что сделка Соединенных Штатов с Ираном близка, итоги переговоров могут быть обнародованы уже сегодня.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше