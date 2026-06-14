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Иран объявил «час Х» из-за ударов Израиля по Ливану

Велаяти: удары Израиля по Ливану исчерпали терпение Ирана, настал «час X».

ТЕГЕРАН, 14 июн — РИА Новости. Удары Израиля по Ливану исчерпали терпение Ирана, пусковые установки Тегерана готовы, настал «час X», заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Армия Израиля в воскресенье сообщила, что нанесла удар по командному центру движения «Хезболлах» в пригороде Бейрута Дахии. Источник в ливанской службе скорой помощи сообщил РИА Новости, что израильская авиация нанесла удары по району Гбейри в южном пригороде Бейрута, по предварительным данным, один человек погиб и несколько ранены.

«Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал час “Икс”, и пусковые установки готовы. Хезболла — часть оси сопротивления. Если пламя зла в Ливане не погаснет, два мощных географических орудия, Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, сожмут ваши экономические артерии до стратегического удушья», — написал Велаяти на своей странице в социальной сети X.

Иранское агентство Mehr ранее опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Оно отметило, что подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с США, сам проект состоится из 14 пунктов, среди которых — незамедлительное прекращение войны «на всех фронтах», в том числе в Ливане, на постоянной основе.

Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве США ливано-израильские переговоры. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики.

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