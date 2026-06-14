FT рассказала, как видеоигры стали инструментом политического влияния

Китай, где около 700 млн человек играют в игры, ввел лицензионные законы, определяющие, какие игры разрешены к публикации, и отслеживающее программное обеспечение для контроля игроков. По словам Осборна, Пекин «превратил онлайн-видеоигры в продолжение своего государства наблюдения». После того как ВОЗ добавила «игровое расстройство» в классификацию болезней, Китай принял законы, обязывающие разработчиков идентифицировать игроков для отслеживания времени игры и расходов якобы на почве общественного здоровья.