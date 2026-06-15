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В США заявили, что перед решением о выплатах ИРИ проверят выполнение сделки

Хегсет: США перед решением о выплатах Ирану проверят выполнение сделки.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Ирану не будут выделены какие-либо деньги, пока США не удостоверятся в выполнении всех условий сделки, в том числе касающихся ядерных материалов, утверждает глава Пентагон Пит Хегсет.

«Никаких денег Ирану не будет выделено, пока они не выполнят условия… Доверия здесь нет, и мы будем проверять все. Ядерные материалы будут уничтожены и вывезены», — сказал Хегсет в интервью CBS.

По его словам, условия сделки включают не только уничтожение или передачу третьим сторонам ядерных материалов Ирана, но и открытие Ормузского пролива.

Военный министр также утверждает, что сделка американского лидера Дональда Трампа будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому, согласованного бывшим президентом США Бараком Обамой.

Как сообщал ранее в воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп заявил президенту России Владимиру Путину, что договоренность Соединенных Штатов с Ираном близка, итоги сложных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня.

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