Число случаев заболевания Эболой в ДР Конго выросло до 782

О вспышке штамма Бундибугио официально объявили 15 мая. Заболевание несколько недель оставалось незамеченным, признали власти. Лихорадка распространяется в трех провинциях ДР Конго, где идет вооруженный конфликт: Итури, Северное Киву и Южное Киву. Кроме того, есть подтвержденные случаи заболевания Эболой в соседней Уганде.