Дик Адвокат сравнил болельщиков в России и Кюрасао

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат сравнил болельщиков национальной команды с российскими.
«Они немножко разные. Как и по-разному живут люди в Кюрасао и в России. К тому же в России погода не всегда хорошая, а в Кюрасао она как раз постоянно радует», — приводит его слова «Чемпионат».
После поражения от сборной Германии на чемпионате мира — 2026 он также заявил, что гордится игроками Кюрасао.
«Да, не все смогли показать свою лучшую игру, потому что есть разница в уровне по сравнению со сборной Германии. Это, в общем-то, достаточно очевидно».
Встреча на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне завершилась со счётом 7:1 в пользу немцев.
Во втором туре Кюрасао сыграет с Эквадором (21 июня), а Германия — с Кот-д’Ивуаром (20 июня).
Ранее сообщалось, что Дик Адвокат стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира по футболу.