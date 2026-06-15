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Дик Адвокат сравнил болельщиков в России и Кюрасао

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат сравнил болельщиков национальной команды с российскими.

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат сравнил болельщиков национальной команды с российскими.

«Они немножко разные. Как и по-разному живут люди в Кюрасао и в России. К тому же в России погода не всегда хорошая, а в Кюрасао она как раз постоянно радует», — приводит его слова «Чемпионат».

После поражения от сборной Германии на чемпионате мира — 2026 он также заявил, что гордится игроками Кюрасао.

«Да, не все смогли показать свою лучшую игру, потому что есть разница в уровне по сравнению со сборной Германии. Это, в общем-то, достаточно очевидно».

Встреча на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне завершилась со счётом 7:1 в пользу немцев.

Во втором туре Кюрасао сыграет с Эквадором (21 июня), а Германия — с Кот-д’Ивуаром (20 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось, что Дик Адвокат стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира по футболу.

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