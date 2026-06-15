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В Армении экс-президенту Кочаряну запретили покидать страну

Армянские власти запретили выезд из республики экс-президенту, главе оппозиционного блока «Армения» Роберту Кочаряну.

Армянские власти запретили выезд из республики экс-президенту, главе оппозиционного блока «Армения» Роберту Кочаряну.

«В аэропорту “Звартноц” произошло то, что было ожидаемо. Незаконно, без какого-либо объяснения президенту выезд из страны был запрещён, хотя мы заранее сообщали, что он выезжает на три дня по личным вопросам», — сказал журналистам глава офиса Кочаряна Баграт Микоян.

Ранее Генпрокуратура Армении завела дело в отношении главы оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.