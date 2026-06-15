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Бои за Константиновку и Красный Лиман, новые технологии и награды за доблесть: итоги СВО за неделю

За прошедшую неделю ВС РФ освободили и взяли под контроль Химик, Охримовку, Роскошное и Приют. Кроме того, продолжаются бои за Константиновку и Красный Лиман в ДНР. В Минобороны отмечают заслуги и героизм российских бойцов: наград удостоились участники СВО, находящиеся в госпиталях и на фронте. В День России с военнослужащими в Кремле пообщался президент РФ Владимир Путин. Он рассказал о масштабной работе по модернизации технологической базы российской армии.

Источник: RT на русском

За прошедшую неделю ВС РФ освободили и взяли под контроль Химик, Охримовку, Роскошное и Приют. Кроме того, продолжаются бои за Константиновку и Красный Лиман в ДНР. В Минобороны отмечают заслуги и героизм российских бойцов: наград удостоились участники СВО, находящиеся в госпиталях и на фронте. В День России с военнослужащими в Кремле пообщался президент РФ Владимир Путин. Он рассказал о масштабной работе по модернизации технологической базы российской армии.

За минувшую неделю армия России освободила и взяла под контроль четыре населённых пункта в зоне СВО.

Так, 8 июня подразделения «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Химик в ДНР.

Затем 11 июня их боевые товарищи из группировки войск «Север» смогли установить контроль над Охримовкой в Харьковской области.

Как уточнили в Минобороны России, перед штурмом военнослужащие зачистили небо от ударных БПЛА противника, а после нанесли удары по огневым позициям и подходящим резервам украинских националистов.

Боевая работа военнослужащих мотострелкового батальона 59-го танкового полка группировки войск «Запад» на трофейном тяжёлом БПЛА «Вампир» на Краснолиманском направлении СВО.

РИА Новости.

© Сергей Бобылев.

«Охримовка считалась основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района. Контроль над населённым пунктом существенно расширяет полосу безопасности в Харьковской области», — подчёркивают в МО РФ.

Параллельно силы Южной группировки войск освободили ещё один населённый пункт — Роскошное в ДНР.

«Подразделения группировки уверенно продвигаются вперёд, освобождая территорию Донецкой Народной Республики», — отмечают в Минобороны России.

12 июня ВС РФ силами группировки войск «Центр» освободили и населённый пункт Приют в ДНР.

Активное наступление.

На фоне продвижения армии России в ДНР в Минобороны рассказали о ходе боёв за Константиновку.

Российские военнослужащие группировки войск «Южная» взяли под контроль восточные и северо-восточные районы Константиновки.

РИА Новости.

По данным ведомства, на данный момент ВС РФ полностью установили контроль над восточной частью города, вышли на его северо-восточные окраины и продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города.

«Успешные действия и продвижение подразделений Южной группировки войск в населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населённых пунктов Краматорск и Дружковка на Западную Украину», — сообщили в Минобороны России.

Параллельно в Красном Лимане ДНР российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами.

Штурмовые группы 25-й армии ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества.

Работа войск БПЛА.

За прошедшую неделю Минобороны отметило достижения и заслуги российских операторов дронов.

Так, на Добропольском направлении бойцы активно борются с вражескими беспилотниками с помощью специальных дронов-перехватчиков.

«В режиме свободной охоты дроноводы ведут круглосуточный мониторинг воздушного пространства как на переднем крае, так и в тыловых районах. После обнаружения вражеской “птицы” дрон-перехватчик догоняет её и уничтожает методом тарана», — сообщают в МО РФ.

Кроме того, на этом же направлении операторы БПЛА и морские пехотинцы группировки войск «Центр» уничтожили пункты управления беспилотниками и блиндажи с живой силой ВСУ.

В Запорожской области силами российских дроноводов была сорвана переброска резервов ВСУ, уничтожены пункты временной дислокации боевиков, а также центры управления вражескими беспилотниками.

В свою очередь, расчёты беспилотников отдельной бригады «Варяг» в одном из районов СВО поразили технику, склады материальных средств, элементы системы связи и РЭБ, блокпост, ангар, блиндажи и пункты временной дислокации личного состава ВСУ в зоне спецоперации.

Также Минобороны отдельно выделило результаты работы операторов ударных дронов «Герань».

Например, в акватории Чёрного моря таким беспилотником был настигнут патрульный катер ВСУ. А в городе Чугуеве Харьковской области «Герань» уничтожила цеха производства вражеских дронов.

«За доблесть и героизм».

За прошедшую неделю представители Минобороны России вручили множество наград военнослужащим ВС РФ.

Так, 10 июня министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

Военнослужащий ВС РФ.

РИА Новости.

© Сергей Бобылев.

В свою очередь, заместитель министра обороны РФ — руководитель аппарата МО РФ генерал-полковник Виталий Шулика вручил госнаграды бойцам, проходящим лечение и реабилитацию в 3-м филиале Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского.

«Спасибо большое за вашу службу. Все вы в дальнейшем найдёте своё место в строю. В том числе и в Министерстве обороны», — сказал Шулика.

11 июня участникам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в госпиталях, а также медицинскому персоналу лечебных учреждений госнаграды вручили заместители министра обороны РФ Анна Цивилёва, Юнус-Бек Евкуров, Александр Санчик и Павел Фрадков.

В День России награды военнослужащим вручил также заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков.

Параллельно в зоне проведения спецоперации государственные и ведомственные награды получили военнослужащие группировок войск «Южная» и «Запад».

Опыт СВО изучается.

12 июня с военнослужащими российской армии встретился президент РФ Владимир Путин. На мероприятии в Кремле также присутствовал министр обороны Андрей Белоусов.

В ходе общения с бойцами российский лидер особое внимание уделил работе военной промышленности и научных предприятий по обеспечению фронта необходимыми технологиями.

По словам Владимира Путина, в данный момент активно развивается отечественная низкоорбитальная спутниковая группировка, используемая в зоне СВО для связи и управления дронами.

«У нас есть практически, можно сказать, частная структура… Успешно работает. Мы наращиваем эту низкоорбитальную группировку, и она способна решать все те задачи, о которых вы сказали. Вопрос в сроках её полноценного запуска. Но работа не просто налажена, она идёт хорошим темпом и с хорошим качеством», — подчеркнул президент России.

Владимир Путин рассказал и о совершенствовании отечественных разработок в области БПЛА. По его словам, отдельное внимание уделяется разработке продвинутых систем, в том числе с ИИ-технологиями.

«Что касается FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом, очень активная работа идёт по этим направлениям, очень… Я старался сделать так — Министерство обороны это подхватило, — чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы всё, что возникает ценное, — чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование», — заявил российский лидер.

12 июня 2026. Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками СВО.

РИА Новости.

© Александр Казаков.

Отдельно президент РФ обратил внимание на работу по усилению системы ПВО страны. По его словам, провокации Украины с использованием БПЛА самолётного типа являются предметом «особого рассмотрения».

«Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную… для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать… Следующая задача — отвечать им как следует. Мы это делаем и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент РФ также отметил, что киевскому режиму не удастся добиться разобщения российского общества и нанесения значительного ущерба в сфере экономики на фоне провокаций и ударов по гражданским объектам на территории России.

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