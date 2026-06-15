Бои за Константиновку и Красный Лиман, новые технологии и награды за доблесть: итоги СВО за неделю

За прошедшую неделю ВС РФ освободили и взяли под контроль Химик, Охримовку, Роскошное и Приют. Кроме того, продолжаются бои за Константиновку и Красный Лиман в ДНР. В Минобороны отмечают заслуги и героизм российских бойцов: наград удостоились участники СВО, находящиеся в госпиталях и на фронте. В День России с военнослужащими в Кремле пообщался президент РФ Владимир Путин. Он рассказал о масштабной работе по модернизации технологической базы российской армии.
За минувшую неделю армия России освободила и взяла под контроль четыре населённых пункта в зоне СВО.
Так, 8 июня подразделения «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Химик в ДНР.
Затем 11 июня их боевые товарищи из группировки войск «Север» смогли установить контроль над Охримовкой в Харьковской области.
Как уточнили в Минобороны России, перед штурмом военнослужащие зачистили небо от ударных БПЛА противника, а после нанесли удары по огневым позициям и подходящим резервам украинских националистов.
Боевая работа военнослужащих мотострелкового батальона 59-го танкового полка группировки войск «Запад» на трофейном тяжёлом БПЛА «Вампир» на Краснолиманском направлении СВО.
РИА Новости.
© Сергей Бобылев.
«Охримовка считалась основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района. Контроль над населённым пунктом существенно расширяет полосу безопасности в Харьковской области», — подчёркивают в МО РФ.
Параллельно силы Южной группировки войск освободили ещё один населённый пункт — Роскошное в ДНР.
«Подразделения группировки уверенно продвигаются вперёд, освобождая территорию Донецкой Народной Республики», — отмечают в Минобороны России.
12 июня ВС РФ силами группировки войск «Центр» освободили и населённый пункт Приют в ДНР.
Активное наступление.
На фоне продвижения армии России в ДНР в Минобороны рассказали о ходе боёв за Константиновку.
Российские военнослужащие группировки войск «Южная» взяли под контроль восточные и северо-восточные районы Константиновки.
РИА Новости.
© Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, на данный момент ВС РФ полностью установили контроль над восточной частью города, вышли на его северо-восточные окраины и продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города.
«Успешные действия и продвижение подразделений Южной группировки войск в населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населённых пунктов Краматорск и Дружковка на Западную Украину», — сообщили в Минобороны России.
Параллельно в Красном Лимане ДНР российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами.
Штурмовые группы 25-й армии ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества.
Работа войск БПЛА.
За прошедшую неделю Минобороны отметило достижения и заслуги российских операторов дронов.
Так, на Добропольском направлении бойцы активно борются с вражескими беспилотниками с помощью специальных дронов-перехватчиков.
«В режиме свободной охоты дроноводы ведут круглосуточный мониторинг воздушного пространства как на переднем крае, так и в тыловых районах. После обнаружения вражеской “птицы” дрон-перехватчик догоняет её и уничтожает методом тарана», — сообщают в МО РФ.
Кроме того, на этом же направлении операторы БПЛА и морские пехотинцы группировки войск «Центр» уничтожили пункты управления беспилотниками и блиндажи с живой силой ВСУ.
В Запорожской области силами российских дроноводов была сорвана переброска резервов ВСУ, уничтожены пункты временной дислокации боевиков, а также центры управления вражескими беспилотниками.
В свою очередь, расчёты беспилотников отдельной бригады «Варяг» в одном из районов СВО поразили технику, склады материальных средств, элементы системы связи и РЭБ, блокпост, ангар, блиндажи и пункты временной дислокации личного состава ВСУ в зоне спецоперации.
Также Минобороны отдельно выделило результаты работы операторов ударных дронов «Герань».
Например, в акватории Чёрного моря таким беспилотником был настигнут патрульный катер ВСУ. А в городе Чугуеве Харьковской области «Герань» уничтожила цеха производства вражеских дронов.
«За доблесть и героизм».
За прошедшую неделю представители Минобороны России вручили множество наград военнослужащим ВС РФ.
Так, 10 июня министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.
Военнослужащий ВС РФ.
РИА Новости.
© Сергей Бобылев.
В свою очередь, заместитель министра обороны РФ — руководитель аппарата МО РФ генерал-полковник Виталий Шулика вручил госнаграды бойцам, проходящим лечение и реабилитацию в 3-м филиале Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского.
«Спасибо большое за вашу службу. Все вы в дальнейшем найдёте своё место в строю. В том числе и в Министерстве обороны», — сказал Шулика.
11 июня участникам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в госпиталях, а также медицинскому персоналу лечебных учреждений госнаграды вручили заместители министра обороны РФ Анна Цивилёва, Юнус-Бек Евкуров, Александр Санчик и Павел Фрадков.
В День России награды военнослужащим вручил также заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков.
Параллельно в зоне проведения спецоперации государственные и ведомственные награды получили военнослужащие группировок войск «Южная» и «Запад».
Опыт СВО изучается.
12 июня с военнослужащими российской армии встретился президент РФ Владимир Путин. На мероприятии в Кремле также присутствовал министр обороны Андрей Белоусов.
В ходе общения с бойцами российский лидер особое внимание уделил работе военной промышленности и научных предприятий по обеспечению фронта необходимыми технологиями.
По словам Владимира Путина, в данный момент активно развивается отечественная низкоорбитальная спутниковая группировка, используемая в зоне СВО для связи и управления дронами.
«У нас есть практически, можно сказать, частная структура… Успешно работает. Мы наращиваем эту низкоорбитальную группировку, и она способна решать все те задачи, о которых вы сказали. Вопрос в сроках её полноценного запуска. Но работа не просто налажена, она идёт хорошим темпом и с хорошим качеством», — подчеркнул президент России.
Владимир Путин рассказал и о совершенствовании отечественных разработок в области БПЛА. По его словам, отдельное внимание уделяется разработке продвинутых систем, в том числе с ИИ-технологиями.
«Что касается FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом, очень активная работа идёт по этим направлениям, очень… Я старался сделать так — Министерство обороны это подхватило, — чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы всё, что возникает ценное, — чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование», — заявил российский лидер.
12 июня 2026. Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками СВО.
РИА Новости.
© Александр Казаков.
Отдельно президент РФ обратил внимание на работу по усилению системы ПВО страны. По его словам, провокации Украины с использованием БПЛА самолётного типа являются предметом «особого рассмотрения».
«Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную… для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать… Следующая задача — отвечать им как следует. Мы это делаем и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты», — подчеркнул Владимир Путин.
Президент РФ также отметил, что киевскому режиму не удастся добиться разобщения российского общества и нанесения значительного ущерба в сфере экономики на фоне провокаций и ударов по гражданским объектам на территории России.