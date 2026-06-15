Велаяти: пусковые установки Ирана готовы, настал «час X»

Об этом Велаяти написал на своей странице в соцсети X.
По его словам, терпение Тегерана исчерпано из-за атаки ВВС Израиля на Бейрут.
Велаяти предупредил, что в случае продолжения конфликта будут задействованы стратегические проливы.
«Если пламя зла в Ливане не погаснет, два мощных географических орудия, Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, сожмут ваши экономические артерии до стратегического удушья», — написал он.
Ранее израильская авиация нанесла удар по командному центру движения «Хезболла» в южном пригороде Бейрута.
Американский лидер Дональд Трамп осудил атаку Израиля на Ливан.
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