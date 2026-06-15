Новости СВО 15 июня: Штурм Константиновки, бои в Лосевке и Казачьей Лопани, разгром ВСУ у Кондратовки, Трамп пообещал надавить на Зеленского

— На картах у некоторых ресурсов этот участок уже может быть отмечен как освобождённый, но по факту здесь пока сохраняется настоящий «слоёный пирог». Идет плотная, тяжёлая работа Армии России по зачистке кармана, — сообщил военный аналитик Анатолий Радов.