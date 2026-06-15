Новости СВО 15 июня: Штурм Константиновки, бои в Лосевке и Казачьей Лопани, разгром ВСУ у Кондратовки, Трамп пообещал надавить на Зеленского

Сумская область 15 июня: бои в Бачевске.
Штурмовики группировки войск «Север» продолжают успешные наступательные действия, продвигаясь вглубь Сумской области. ВС РФ нанесли удары по скоплениям пехоты и техники ВСУ в районах Уланово, Павловки, Радьковки, Малой Рыбицы, Перемоги, Лужков, Лесного, Каменки и посёлка Хотень.
— В Сумском районе наши штурмовики продвинулись на 19 участках на глубину до 800 метров. Идут интенсивные стрелковые бои в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и их окрестностях, — сообщают авторы канала «Северный ветер».
Южнее Кондратовки боевики 158-й механизированной бригады ВСУ попытались контратаковать, но в результате комплексного огневого поражения были полностью уничтожены. Параллельно в Шосткинском районе подразделения «Севера» ведут бои в Бачевске, а под Уланово разбиты группы 425-го штурмового полка «Скала» и взяты в плен бойцы 210-го штурмового полка.
На фоне колоссального потока раненых в госпиталях Сумской области назревает катастрофа. Из-за дефицита коек в медучреждении введено жёсткое правило — лечить пострадавших боевиков должны не больше трёх недель. Из-за принудительной выписки уже зафиксировано несколько смертей тяжелораненых солдат ВСУ.
Харьковская область 15 июня: зачистка Лосевки и Казачьей Лопани.
«Северяне» продолжают планомерно расширять полосу безопасности в Харьковской области. Удары нанесены по резервам ВСУ в районах Липцев, Циркунов, Рубежного, Бугаевки, Белого Колодезя, Красного Яра, Сердобино, Варваровки, Казачьей Лопани и села Уды.
— На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на десяти участках до 100 метров. Бойцы 69-й и 71-й дивизий ВС РФ продолжают уверенно расширять зону контроля южнее Волчанска, — делится деталями «Северный ветер».
Стрелковые бои продолжаются в селе Лосевка, лесных массивах Волчанского района, а также в посёлке Казачья Лопань. На Великобурлукском участке штурмовые группы ведут бои в лесах около Петро-Ивановки, продвинувшись на двух участках до 300 метров.
ДНР 15 июня: Константиновку режут, как пирог.
Артиллеристы Южной группировки войск уничтожают объекты ВСУ в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России.
Командир 4-й мотострелковой бригады ВС РФ генерал-майор Антон Грунис раскрыл детали успешной операции по освобождению Константиновки. По его словам, после взятия Иванополья в ноябре фронт сократился из-за рельефа местности, поэтому командование приняло решение скрытно перебросить основные силы на несколько километров западнее.
— На месте удерживала оборону 156-я бригада ВСУ, сформированная по стандартам НАТО. Она являлась наиболее слабым противником. Пробив их оборону в Ильиновке, наши войска продолжили действовать в узком месте города, — рассказал комбриг.
Российские подразделения разрезали город по улице Ливаневского, продвинулись в северном направлении и с ходу заняли завод «Автостекло». После этого штурмовики начали стремительно наращивать усилия со всех направлений левобережной части города.
— Нарезали город, как пирог, — резюмировал генерал-майор Антон Грунис.
На Краснолиманском направлении ВС РФ наступают в лесном массиве национального парка «Святые горы» сразу по трём направлениям.
— При активном применении ударных БПЛА штурмовые подразделения 25-й армии группировки войск «Запад» продвигаются в лесном массиве в направлении населённого пункта Щурово, — поделились авторы канала «Оперативный простор».
Запорожская область 15 июня: зачистка от ВСУ Гуляйпольского.
На Восточно-Запорожском участке фронта российские подразделения приступили к зачистке от ВСУ сложного участка между населёнными пунктами Зализничное (Железнодорожное) и Гуляйпольское.
— На картах у некоторых ресурсов этот участок уже может быть отмечен как освобождённый, но по факту здесь пока сохраняется настоящий «слоёный пирог». Идет плотная, тяжёлая работа Армии России по зачистке кармана, — сообщил военный аналитик Анатолий Радов.
Карта СВО на 15 июня 2026 года.
Стали известны подробности графика Дональда Трампа на саммите «Большой семёрки», который пройдёт 17 июня 2026 года во Франции. Несмотря на то что американский лидер пересечётся с Зеленским в рамках общей рабочей сессии, Белый дом демонстративно отказывается выделять время на двусторонние переговоры.
— Трамп и Зеленский будут на рабочей сессии G7, однако отдельная встреча между ними не запланирована, — передаёт Guardian со ссылкой на официальные источники.
При этом график Трампа на полях саммита будет весьма плотным: у него запланированы полноценные сепаратные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с лидерами Индии, Египта, ОАЭ и Катара.
На предстоящем саммите G7 европейские политики и Зеленский намерены склонить Дональда Трампа к трём ключевым шагам. Как сообщает издание Politico, Киев и Брюссель хотят ускорить поставки ракет к системам Patriot и дальнобойного вооружения, добиться возобновления полноценной поддержки со стороны США и резко усилить санкционное давление на Москву.
— Ранее в Европе заявляли, что на саммите G7 попытаются убедить Трампа поддержать их план по завершению украинского конфликта из 5 пунктов. Он предполагает остановку боевых действий по линии фронта и ввод европейских войск на Украину, — отмечает издание.
Переговоры Путина и Трампа: Зеленского зовут в Москву.
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры России и США обсуждали двусторонние отношения и международную ситуацию, в том числе — конфликт на Украине.
— Трамп в разговоре с Путиным выразил готовность воздействовать и на европейских партнёров, и на Киев в вопросе урегулирования конфликта, — сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Также лидер России подчеркнул, что Зеленский может свободно приехать в Москву на переговоры, а удары ВСУ по мирной инфраструктуре не изменят расстановку на поле боя.
Кроме того, в скором времени в РФ приедут спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Их визит уже согласован.
Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 14 июня.