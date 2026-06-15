Украина и Молдавия с двухлетним опозданием начнут переговоры о приеме в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Украина и Молдавия начинают переговоры о приеме в ЕС, которые Еврокомиссия пыталась запустить с июня 2024 года, но была вынуждена отложить из-за венгерского вето. Теперь этот процесс будет запущен (по первым 5 из 33 переговорных разделов), так как новый премьер Венгрии в рамках соглашения с Еврокомиссией о разблокировании финансирования этой страны в размере €16,4 млрд согласился в числе прочих уступок снять вето на переговоры с Украиной.
Переговоры пройдут на первых межправительственных конференциях с Украиной и Молдавией, которые состоятся в Люксембурге, после встречи там же министров иностранных дел Евросоюза.
Разговор о демократии.
Как написала 14 июня в X глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, переговоры с Украиной и Молдавией будут открыты по кластеру «основ», или «фундаментальных положений», речь, в частности, пойдет о «демократии и евроценностях».
«Первые межправительственные конференции с Украиной и Молдавией пройдут завтра в Люксембурге. Мы начнем с кластера фундаментальных положений, в котором речь идет о ценностях демократии и верховенстве закона», — написала фон дер Ляйен.
33 главы в 5 кластерах.
Переговоры о приеме в ЕС структурно разбиты на 33 переговорных раздела, или главы, которые неравномерно сгруппированы в 5 кластеров. В кластер «фундаментальных положений», или «основ», включены пять глав: правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права, финансовый контроль; государственные закупки; статистика. По всем этим разделам страны-кандидаты должны привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС. Переговоры по остальным 28 главам могут далее открываться по мере выполнения страной-кандидатом требований Брюсселя по реализации предварительных реформ.
Политическое решение.
Ранее газета Guardian со ссылкой на европейские источники сообщила, что Киев выполнил не более 15% реформ, необходимых для запуска переговоров, таким образом, это решение носит чисто политический характер: для повышения морального духа на Украине.
2 года назад, когда ЕК впервые предложила запустить переговоры о приеме Украины, ситуация с демократией, правами человека и верховенством закона в этой стране, возможно, выглядели даже несколько лучше, чем сейчас, но Еврокомиссию это не смущает. В Брюсселе Украину принято называть «энергичной демократией» и отступления от этого канона не приветствуются.
Без гарантий.
Начало переговоров о приеме в ЕС на дает никаких гарантий и не определяет крайних сроков вступления. Так, старейшим кандидатом на вступление в ЕС является Турция, которая начала свои переговоры в 2005 году. 21 год спустя перспектива ее членства в ЕС не просматривается.
15 июня же в Люксембурге без всякой помпы пройдет третья межправительственная конференция — с Черногорией, которая запустила свои переговоры о приеме в ЕС в 2012 году.