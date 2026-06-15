Украина и Молдавия с двухлетним опозданием начнут переговоры о приеме в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Украина и Молдавия начинают переговоры о приеме в ЕС, которые Еврокомиссия пыталась запустить с июня 2024 года, но была вынуждена отложить из-за венгерского вето. Теперь этот процесс будет запущен (по первым 5 из 33 переговорных разделов), так как новый премьер Венгрии в рамках соглашения с Еврокомиссией о разблокировании финансирования этой страны в размере €16,4 млрд согласился в числе прочих уступок снять вето на переговоры с Украиной.