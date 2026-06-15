Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина и Молдавия с двухлетним опозданием начнут переговоры о приеме в ЕС

Урсула фон дер Ляйен заявила, что речь, в частности, пойдет о «демократии и евроценностях».

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Украина и Молдавия начинают переговоры о приеме в ЕС, которые Еврокомиссия пыталась запустить с июня 2024 года, но была вынуждена отложить из-за венгерского вето. Теперь этот процесс будет запущен (по первым 5 из 33 переговорных разделов), так как новый премьер Венгрии в рамках соглашения с Еврокомиссией о разблокировании финансирования этой страны в размере €16,4 млрд согласился в числе прочих уступок снять вето на переговоры с Украиной.

Переговоры пройдут на первых межправительственных конференциях с Украиной и Молдавией, которые состоятся в Люксембурге, после встречи там же министров иностранных дел Евросоюза.

Разговор о демократии.

Как написала 14 июня в X глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, переговоры с Украиной и Молдавией будут открыты по кластеру «основ», или «фундаментальных положений», речь, в частности, пойдет о «демократии и евроценностях».

«Первые межправительственные конференции с Украиной и Молдавией пройдут завтра в Люксембурге. Мы начнем с кластера фундаментальных положений, в котором речь идет о ценностях демократии и верховенстве закона», — написала фон дер Ляйен.

33 главы в 5 кластерах.

Переговоры о приеме в ЕС структурно разбиты на 33 переговорных раздела, или главы, которые неравномерно сгруппированы в 5 кластеров. В кластер «фундаментальных положений», или «основ», включены пять глав: правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права, финансовый контроль; государственные закупки; статистика. По всем этим разделам страны-кандидаты должны привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС. Переговоры по остальным 28 главам могут далее открываться по мере выполнения страной-кандидатом требований Брюсселя по реализации предварительных реформ.

Политическое решение.

Ранее газета Guardian со ссылкой на европейские источники сообщила, что Киев выполнил не более 15% реформ, необходимых для запуска переговоров, таким образом, это решение носит чисто политический характер: для повышения морального духа на Украине.

2 года назад, когда ЕК впервые предложила запустить переговоры о приеме Украины, ситуация с демократией, правами человека и верховенством закона в этой стране, возможно, выглядели даже несколько лучше, чем сейчас, но Еврокомиссию это не смущает. В Брюсселе Украину принято называть «энергичной демократией» и отступления от этого канона не приветствуются.

Без гарантий.

Начало переговоров о приеме в ЕС на дает никаких гарантий и не определяет крайних сроков вступления. Так, старейшим кандидатом на вступление в ЕС является Турция, которая начала свои переговоры в 2005 году. 21 год спустя перспектива ее членства в ЕС не просматривается.

15 июня же в Люксембурге без всякой помпы пройдет третья межправительственная конференция — с Черногорией, которая запустила свои переговоры о приеме в ЕС в 2012 году.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше