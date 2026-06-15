«Никаких денег до проверки»: Пентагон раскрыл условия сделки с Ираном

Ирану не будут перечислены никакие средства, пока Вашингтон не убедится в полном соблюдении всех пунктов готовящегося соглашения, включая требования по ядерным материалам. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS.
«Никаких денег Ирану не будет выделено, пока они не выполнят условия… Доверия здесь нет, и мы будем проверять все. Ядерные материалы будут уничтожены и вывезены», — подчеркнул министр обороны США.
По словам Хегсета, условия сделки предусматривают не только ликвидацию или передачу третьим сторонам ядерных наработок Тегерана, но и открытие Ормузского пролива для беспрепятственного судоходства. Военный министр также отметил, что нынешняя договоренность американского лидера Дональда Трампа принципиально отличается от Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской атомной программе, заключенного при экс-президенте Бараке Обаме.
Как ранее в воскресенье сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, в телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что США и Иран близки к достижению соглашения. По его словам, итоги сложных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня.
Хегсет также выразил надежду, что контроль за ядерным топливом Ирана после заключения сделки будет осуществляться при участии США или международных структур. По его словам, Америка видит себя «гарантом» выполнения условий, и в случае их нарушения «Тегеран снова будет иметь дело с министерством обороны США».
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