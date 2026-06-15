«Никаких денег до проверки»: Пентагон раскрыл условия сделки с Ираном

Хегсет также выразил надежду, что контроль за ядерным топливом Ирана после заключения сделки будет осуществляться при участии США или международных структур. По его словам, Америка видит себя «гарантом» выполнения условий, и в случае их нарушения «Тегеран снова будет иметь дело с министерством обороны США».