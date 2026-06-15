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Хегсет: США ждут немедленного открытия Ормузского пролива после сделки с Ираном

Соединённые Штаты рассчитывают на немедленное начало процесса открытия Ормузского пролива после подписания соглашения с Ираном.

Источник: RT на русском

Соединённые Штаты рассчитывают на немедленное начало процесса открытия Ормузского пролива после подписания соглашения с Ираном.

Об этом CBS сказал министр войны США Пит Хегсет.

Он подчеркнул, что американские силы пока сохранят своё присутствие в регионе. По его словам, блокада будет снята только после того, как пролив откроют.

«Займёт ли это 30 дней или две недели, но начнётся немедленно, как сказал президент (США Дональд Трамп. — RT)», — пояснил министр войны.

Хегсет также допустил, что разминирование и устранение угроз безопасности могут проходить как одномоментно, так и поэтапно. Главным условием он назвал наличие благоприятной среды.

Ранее глава Пентагона заявил, что США рассчитывают, что контроль за ядерным топливом Ирана после заключения сделки с Тегераном будет проходить с участием Вашингтона или международных структур.

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