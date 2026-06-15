Россия вводит уведомительный порядок въезда для дипломатов ЕС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники дипломатических представительств стран Евросоюза, отдельных государств Шенгенской зоны, а также представительства ЕС в Москве с 15 июня будут пересекать российскую границу по новому уведомительному порядку. Он распространяется на дипломатический, консульский и административно технический персонал, а также на совершеннолетних членов их семей, аккредитованных в РФ.
При этом несовершеннолетние дети, а также неаккредитованные родственники, приезжающие в РФ на срок до 90 дней, уведомлений не направляют. Граждане РФ, работающие в дипломатических представительствах и консульских учреждениях стран — членов ЕС и представительстве ЕС, не подпадают под действие уведомительного порядка.
Согласно памятке департамента госпротокола МИД России, оформлять уведомление необходимо при поездках наземным и воздушным транспортом, за исключением прямых перелетов между Россией и страной гражданства без пересадок в ЕС, при наличии билета от пункта вылета до пункта назначения. Например, если дипломат летит из своей страны в Россию транзитом через третью страну вне Евросоюза, уведомление не требуется, тогда как перелет с пересадкой в государстве — члене ЕС потребует заблаговременного уведомления.
Для въезда в страну европейским дипломатам теперь необходимо заблаговременно направить в МИД РФ вербальную ноту установленного образца на бумажном носителе и продублировать ее в электронном виде. Документ должен сопровождаться переводом на русский язык. В документе указываются персональные данные сотрудника, его должность и место работы, контактная информация, а также ключевые параметры поездки: цель, сроки, маршрут, пункты въезда и выезда, вид транспорта и другие предусмотренные сведения.
Срок подачи уведомления для сотрудников дипмиссий ЕС напрямую зависит от тех сроков, которые сами страны Евросоюза установили для российских дипломатов у себя, и при расчете учитываются только рабочие дни по российскому производственному календарю. Момент подачи фиксируется по дате регистрации ноты в министерстве или по времени получения ее электронной копии — в зависимости от того, что произошло раньше. В российском дипведомстве также предупредили, что ответственность за сроки направления уведомления и полноту указанных в нем сведений лежит на самих диппредставительствах и ее сотрудниках. Если данные указаны не полностью, уведомление могут просто не учитывать, а такая ситуация уже будет рассматриваться как нарушение режима.
ЕС в рамках 19-го санкционного пакета ограничил перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза территорией страны аккредитации. С 25 января российские дипломаты и консульские сотрудники обязаны уведомлять власти, если они намерены посетить или проехать транзитом через другое государство — член ЕС. При этом каждое государство Евросоюза может ввести требование о получении предварительного разрешения в дополнение к уведомлению.