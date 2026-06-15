Россия вводит уведомительный порядок въезда для дипломатов ЕС

Срок подачи уведомления для сотрудников дипмиссий ЕС напрямую зависит от тех сроков, которые сами страны Евросоюза установили для российских дипломатов у себя, и при расчете учитываются только рабочие дни по российскому производственному календарю. Момент подачи фиксируется по дате регистрации ноты в министерстве или по времени получения ее электронной копии — в зависимости от того, что произошло раньше. В российском дипведомстве также предупредили, что ответственность за сроки направления уведомления и полноту указанных в нем сведений лежит на самих диппредставительствах и ее сотрудниках. Если данные указаны не полностью, уведомление могут просто не учитывать, а такая ситуация уже будет рассматриваться как нарушение режима.