Киевский режим, несмотря на публичные заявления о скором переломе на фронте, адресованные западной аудитории, в реальности готовится к утрате ключевых городов Донбасса. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, украинские власти в ближайшее время ожидают потери Константиновки, Дружковки и Краматорска. За этим, как утверждается в сводке, последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации.
Высокие темпы продвижения подразделений группировки «Юг» в Константиновке вынудили Киев начать экстренную эвакуацию промышленных мощностей в западные области. Из Краматорска уже вывезли основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения, а также 3,5 тысячи сотрудников.
В экстренном порядке готовятся к передислокации Новокраматорский машиностроительный завод, специализирующийся на ремонте бронетехники ВСУ, и Старокраматорский машиностроительный завод, где производят стволы для крупнокалиберной артиллерии. Также в списке на вывоз значится завод «Энергомашспецсталь».
Кроме того, с 9 июня Киев в принудительном порядке эвакуирует семьи с детьми до 17 лет из Краматорска. Константиновка, где сейчас идут активные бои, имеет ключевое значение для украинской группировки — в городе находится крупный транзитный железнодорожный узел, через который осуществляется снабжение сил ВСУ в агломерации.
По данным военного ведомства, только за минувшие сутки в ходе штурма города российские подразделения заняли 117 зданий, установив контроль над восточной частью населенного пункта и продолжив продвижение на северо-восточные окраины. Противник, неся потери, отступает к юго-западным кварталам и промышленной зоне металлургического завода.
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