Кроме того, с 9 июня Киев в принудительном порядке эвакуирует семьи с детьми до 17 лет из Краматорска. Константиновка, где сейчас идут активные бои, имеет ключевое значение для украинской группировки — в городе находится крупный транзитный железнодорожный узел, через который осуществляется снабжение сил ВСУ в агломерации.