CNN: Нетаньяху добивается срочной встречи с Трампом

Об этом сообщил телеканал CNN.
По данным собеседника, Нетаньяху хочет встретиться с Трампом в следующие выходные, после возвращения американского лидера с саммита G7, или вскоре после них.
Ранее израильская авиация нанесла удар по командному центру движения «Хезболла» в южном пригороде Бейрута.
Трамп осудил атаку Израиля на Ливан.
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