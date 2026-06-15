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CNN: Нетаньяху добивается срочной встречи с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается срочной встречи с президентом США Дональдом Трампом на фоне напряжённости вокруг переговоров с Ираном и режима прекращения огня с «Хезболлой» в Ливане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается срочной встречи с президентом США Дональдом Трампом на фоне напряжённости вокруг переговоров с Ираном и режима прекращения огня с «Хезболлой» в Ливане.

Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным собеседника, Нетаньяху хочет встретиться с Трампом в следующие выходные, после возвращения американского лидера с саммита G7, или вскоре после них.

Ранее израильская авиация нанесла удар по командному центру движения «Хезболла» в южном пригороде Бейрута.

Трамп осудил атаку Израиля на Ливан.

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