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Генсек ООН осудил удары Израиля по Бейруту

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары Израиля по Бейруту. Он призвал все стороны проявить максимальную сдержанность в преддверии возможной сделки США и Ирана.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары Израиля по Бейруту. Он призвал все стороны проявить максимальную сдержанность в преддверии возможной сделки США и Ирана.

«Удары были нанесены, несмотря на прекращение огня и в то время, когда ожидается, что США и Иран достигнут соглашения, которое проложит путь к мирному урегулированию этого конфликта», — написал генсек в соцсети Х. Он отметил, что конфликт разрушительно влияет на мировую экономику.

14 июня армия Израиля отчиталась об ударе по командному центру ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте. По информации СМИ, в результате погиб один человек, еще четверо получили ранения. По данным Минздрава Ливана, всего за сутки погибли минимум 27 человек, еще 67 были ранены.

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