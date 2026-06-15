Генсек ООН осудил удары Израиля по Бейруту

«Удары были нанесены, несмотря на прекращение огня и в то время, когда ожидается, что США и Иран достигнут соглашения, которое проложит путь к мирному урегулированию этого конфликта», — написал генсек в соцсети Х. Он отметил, что конфликт разрушительно влияет на мировую экономику.