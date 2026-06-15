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Премьер Пакистана объявил о достижении сделки между США и Ираном

Мирная сделка между Соединёнными Штатами и Ираном достигнута, заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

Мирная сделка между Соединёнными Штатами и Ираном достигнута, заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

Об этом Шариф сообщил на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что соглашение стало результатом интенсивных переговоров.

«После интенсивных переговоров мы рады сообщить, что мирная сделка между Соединёнными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран достигнута», — написал он.

Ранее сообщалось, что лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп рассчитывает на подписание сделки с Ираном в течение нескольких часов.

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