Премьер Пакистана объявил о достижении сделки между США и Ираном

Мирная сделка между Соединёнными Штатами и Ираном достигнута, заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
Об этом Шариф сообщил на своей странице в соцсети X.
Он отметил, что соглашение стало результатом интенсивных переговоров.
«После интенсивных переговоров мы рады сообщить, что мирная сделка между Соединёнными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран достигнута», — написал он.
Ранее сообщалось, что лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп рассчитывает на подписание сделки с Ираном в течение нескольких часов.
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