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Премьер Пакистана назвал дату подписания сделки между США и Ираном

Шариф: сделка между США и Ираном будет подписана 19 июня в Швейцарии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что сделка между США и Ираном будет подписана 19 июня в Швейцарии.

«Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня в Швейцарии», — написал он в соцсети X.

Иранское агентство Mehr ранее опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Оно отметило, что подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с США, сам проект состоится из 14 пунктов, среди которых — незамедлительное прекращение войны «на всех фронтах», в том числе в Ливане, на постоянной основе.

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