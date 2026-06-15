Премьер Пакистана назвал дату подписания сделки между США и Ираном

«Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня в Швейцарии», — написал он в соцсети X.
Иранское агентство Mehr ранее опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Оно отметило, что подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с США, сам проект состоится из 14 пунктов, среди которых — незамедлительное прекращение войны «на всех фронтах», в том числе в Ливане, на постоянной основе.
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