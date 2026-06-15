Премьер Пакистана: США и Иран согласились на прекращение огня на всех фронтах

Об этом Шариф сообщил на своей странице в соцсети X.
По его словам, стороны пришли к соглашению о полном прекращении боевых действий.
«Обе стороны объявили немедленное и окончательное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан», — написал он.
Ранее Шариф заявил, что мирная сделка между Соединёнными Штатами и Ираном достигнута.
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