Украинские войска выбирают Крым в качестве особой цели для ударов из чувства мести. Такое мнение высказал генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
На прошлой неделе вооруженные силы Украины нанесли удар по музею «Оборона Севастополя». Эта атака проходила несколько часов, из-за чего разгорелся пожар. Он привел к тому, что была почти уничтожена известная панорама «Оборона Севастополя» — полотно, воссозданное в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо, которые находятся в филиале музея, они повреждены не были. По оценкам специалистов, восстановление здания и самого полотна займет около пяти лет.
«А почему, собственно, такая ненависть? И почему именно Крым — особая цель? А это — месть. Как говорится, “мы никогда не прощаем людям то плохое, что мы им сделали”», — заявил Киселев, слова которого приводит ИС «Вести».
Он напомнил о действиях украинских властей после референдума в Крыму. «Отрубили свет и воду, залили бетоном железнодорожные пути и блокировали автодороги, чтобы перекрыть поставки продовольствия. Что это, если не попытка геноцида?» — сказал гендиректор медиагруппы.
По его словам, Россия успешно решила в то время все инфраструктурные проблемы, а ВСУ сейчас «в бессильной злобе все хотят изгадить». Киселев также заявил, что символ города-героя будет восстановлен, и выразил уверенность, что Крым навсегда останется с Россией.
Удар по музею был нанесен 5 июня — накануне Дня России. ВСУ выпустили по зданию, по разным данным, от четырех до пяти ракет, предположительно американских ATACMS. Пожар, возникший на площади 1,5 тысячи квадратных метров, тушили почти сутки. Осколками были посечены и другие здания в историческом центре Севастополя, включая Владимирский собор — усыпальницу адмиралов. В Крыму был введен режим повышенной готовности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
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