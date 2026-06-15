Ненависть за референдум: почему украинские войска атакуют полуостров

На прошлой неделе вооруженные силы Украины нанесли удар по музею «Оборона Севастополя». Эта атака проходила несколько часов, из-за чего разгорелся пожар. Он привел к тому, что была почти уничтожена известная панорама «Оборона Севастополя» — полотно, воссозданное в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо, которые находятся в филиале музея, они повреждены не были. По оценкам специалистов, восстановление здания и самого полотна займет около пяти лет.