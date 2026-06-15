Швейцарцы не поддержали идею ограничить численность населения 10 млн

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Более половины жителей Швейцарии не поддержали на референдуме инициативу, направленную на ограничение населения страны 10 млн человек.
Согласно окончательным данным, опубликованным на сайте правительства конфедерации, против инициативы высказались 54,79% избирателей, тогда как 45,21% поддержали ее. Явка составила 58,86%.
Инициатором референдума выступила крупнейшая политическая сила страны — Швейцарская народная партия. Инициатива предусматривала реализацию комплекса мер, направленных на ограничение численности населения конфедерации до 10 млн человек к 2050 году. Авторы инициативы объясняли необходимость ее принятия тем, что массовая миграция в последние годы привела к серьезным последствиям, включая нехватку жилья, рост арендной платы, перегрузку транспортной инфраструктуры, увеличение нагрузки на систему здравоохранения и рост преступности. По состоянию на конец 2025 года население страны составляло порядка 9,1 млн человек.
Ограничивать приток мигрантов планировали поэтапно. В случае, если население страны превысило бы 9,5 млн человек, правительству и парламенту предлагалось приостановить выдачу отдельных видов разрешений на проживание некоторым категориям беженцев и ограничить право на воссоединение семей. Кроме того, власти должны были бы добиваться исключений или защитных механизмов, позволяющих ограничивать миграцию в рамках действующих международных соглашений, прежде всего соглашения о свободном передвижении лиц с ЕС. Если даже после этих мер численность населения Швейцарии превысила бы установленный инициативой лимит и оставалась бы выше него в течение двух лет, а Берну не удалось бы договориться с ЕС об исключениях или защитных механизмах, то Швейцария должна была при первой возможности расторгнуть соглашение о свободном передвижении лиц с Евросоюзом.
Правительство, парламент и все остальные представленные в нем политические силы выступали против инициативы, предупреждая о непредсказуемых последствиях для экономики страны и отношений с Брюсселем. Наибольшие опасения были связаны с выходом из соглашения о свободном передвижении лиц с ЕС, который в силу специфики соглашений между сторонами автоматически лишил бы швейцарских производителей преимуществ упрощенного доступа к рынку ЕС. Кроме того, он поставил бы под угрозу участие Швейцарии в Шенгенском и Дублинском соглашениях, а также будущее третьего пакета соглашений с ЕС (Bilaterale III), проект которого правительство одобрило этой весной. Сторонники инициативы, напротив, готовы были пойти на конфликт с Евросоюзом, поскольку были уверены, что в силу взаимовыгодного сотрудничества сторон до полного разрыва отношений не дошло бы, и Брюсселю пришлось бы пойти на компромисс.