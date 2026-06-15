Швейцарцы не поддержали идею ограничить численность населения 10 млн

Правительство, парламент и все остальные представленные в нем политические силы выступали против инициативы, предупреждая о непредсказуемых последствиях для экономики страны и отношений с Брюсселем. Наибольшие опасения были связаны с выходом из соглашения о свободном передвижении лиц с ЕС, который в силу специфики соглашений между сторонами автоматически лишил бы швейцарских производителей преимуществ упрощенного доступа к рынку ЕС. Кроме того, он поставил бы под угрозу участие Швейцарии в Шенгенском и Дублинском соглашениях, а также будущее третьего пакета соглашений с ЕС (Bilaterale III), проект которого правительство одобрило этой весной. Сторонники инициативы, напротив, готовы были пойти на конфликт с Евросоюзом, поскольку были уверены, что в силу взаимовыгодного сотрудничества сторон до полного разрыва отношений не дошло бы, и Брюсселю пришлось бы пойти на компромисс.