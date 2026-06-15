Премьер Пакистана назвал 19 июня датой подписания сделки между США и Ираном

Мирное соглашение между Соединёнными Штатами и Ираном будет подписано 19 июня в Швейцарии, заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
Об этом Шариф сообщил на своей странице в соцсети X.
«Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии», — написал он.
Ранее Шариф заявил, что мирная сделка между Соединёнными Штатами и Ираном достигнута.
Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.Читать дальше