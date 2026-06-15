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Премьер Пакистана назвал 19 июня датой подписания сделки между США и Ираном

Мирное соглашение между Соединёнными Штатами и Ираном будет подписано 19 июня в Швейцарии, заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

Мирное соглашение между Соединёнными Штатами и Ираном будет подписано 19 июня в Швейцарии, заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

Об этом Шариф сообщил на своей странице в соцсети X.

«Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии», — написал он.

Ранее Шариф заявил, что мирная сделка между Соединёнными Штатами и Ираном достигнута.

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