Трамп объявил о заключении сделки с Ираном

Как сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником в переговорах, церемония подписания документа состоится 19 июня в Швейцарии. По его словам, соглашение также «немедленно прекращает» все военные операции, в том числе израильскую операцию в Ливане.